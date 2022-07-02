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"Никто не копил, как РФ". Подоляк объяснил, какие могут быть проблемы с поставками оружия

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 11:32
Михаил Подоляк (скриншот видео 24 канала)

Украина может получать необходимое для контрнаступления западное оружие в течение одного-трех месяцев – есть проблема с его наличием на складах, ведь никто так не копил оружие, как Россия. Об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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У него спросили, когда Украина может получить необходимое для контрнаступления количество оружия.

Подоляк объяснил, что в темпах поставок оружия есть две составляющие – бюрократия и наличие необходимого количества оружия на складе.

По первой, говорит Подоляк, сейчас есть "полное понимание, что никакой бюрократии не должно быть". А вот со вторым фактором дела обстоят иначе.

"Проблема количества этого оружия на складах. Его нужно доделать, потому что никто столько не копил, как Россия. Поэтому сейчас его дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это будет быстро идти в Украину – месяц, два, три", – объяснил советник главы ОП.

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Марк Сировой
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