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Удар по Кременчугу был модернизированной сверхзвуковой ракетой Х-32 – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 09:58
Удар по Кременчугу был модернизированной сверхзвуковой ракетой Х-32 – британская разведка - Фото
X-32 под бомбардировщиком (фото - МО РФ)

Специалисты разведки Минобороны Великобритании заметили на видео с камер видеонаблюдения, что российская крылатая ракета, поразившая торговый центр в Кременчуге, скорее всего, была Х-32.

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"Это модернизированная версия Х-22 советских времен", – уточнили там.

Разведка союзников пишет, что хотя Х-32 имеет несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, "она по-прежнему не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях".

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"Это значительно увеличивает вероятность побочного ущерба при нацеливании в застроенных районах", – подчеркнули в разведке МО Британии.

СПРАВКА. Х-32 принята на вооружение в РФ в 2016 году. Разработана в КБ "Радуга" на базе Х-22 с другим, более мощным двигателем. За счет уменьшенной боевой части увеличен объем баков. Максимальная дальность поражения – до 1000 км, скорость – 1,1-1,5 км/с, двигатель – многорежимный ЖРД, заявленная вероятность поражения цели – от 0,8 до 0,82. Летит к цели с потолком около 40 км, на финише атакует в крутом пике. Носитель – Ту-22М3М. Все ТТХ выше – предположительные.

А удары 30 июня по курорту Сергеевка в Одесской области, добавили британцы, "вероятно, были ракетами Х-22".

"Это оружие еще менее точное и непригодное для точечных ударов, и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в последние недели", – написали в разведке страны-союзницы Украины.

Там резюмировали, что Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования для наземных атак, возможно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия.

Евгений Пилипенко
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Сергеевка война ракетный удар разведка британская разведка кременчуг Х-22 Х-32
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