Удар по Кременчугу был модернизированной сверхзвуковой ракетой Х-32 – британская разведка
Специалисты разведки Минобороны Великобритании заметили на видео с камер видеонаблюдения, что российская крылатая ракета, поразившая торговый центр в Кременчуге, скорее всего, была Х-32.
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"Это модернизированная версия Х-22 советских времен", – уточнили там.
Разведка союзников пишет, что хотя Х-32 имеет несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, "она по-прежнему не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях".
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"Это значительно увеличивает вероятность побочного ущерба при нацеливании в застроенных районах", – подчеркнули в разведке МО Британии.
А удары 30 июня по курорту Сергеевка в Одесской области, добавили британцы, "вероятно, были ракетами Х-22".
"Это оружие еще менее точное и непригодное для точечных ударов, и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в последние недели", – написали в разведке страны-союзницы Украины.
Там резюмировали, что Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования для наземных атак, возможно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия.
- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, где на тот момент было множество посетителей. Вот видео прямого попадания, вот - видео изнутри ТЦ в момент "прилета". Погибли и получили ранения десятки людей, окончательное число неизвестно.
- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг ударил по ТЦ ракетами Х-22 из Курской области со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые взлетели с аэродрома в Шайковке под Калугой. В InformNapalm добавили, что удар нанесли летчики 52-го авиаполка ВС РФ.
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