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Зеленский: Россия сама сдаст всех убийц, когда там поменяется политическая ситуация видео

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10.07.2022, 22:59
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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что по состоянию на вечер 10 июля, в результате ракетного удара по жилому дому города Часов Яр в Донецкой области, погибло 15 человек.  

"Каждый отдающий приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов они не смогут сказать, что ничего не знали или не понимали", – сказал президент в видеообращении. 

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Зеленский добавил, что наказание неотвратимо для каждого российского убийцы.  

"Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов, которые попадали на скамью подсудимых и в 90, и в 100 лет. И пусть они не надеются, что их государство будет их защищать. Россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", – уверен президент. 

По его словам, с начала военного вторжения РФ украинские правоохранители делают все, что необходимо для фиксации преступлений оккупантов и для сбора доказательств. К этой работе привлечены партнеры из многих стран.  

"Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное им против Украины и международного правопорядка", – заявил Зеленский. 

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Роман Брыль
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Часов Яр видеообращение российские оккупанты обстрел жилых домов
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