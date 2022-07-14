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Зеленский – оккупантам, запускавшим ракеты по Виннице: Тюрьма – это лучшее, что вас ждет видео

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 23:15
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
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Президент Владимир Зеленский после сегодняшних ракетных ударов армии России по Виннице призвал цивилизованный мир признать РФ государством-террористом. Об этом он сказал в сегодняшнем видеообращении, а также обратился к оккупантам, запускавшим ракеты: уверяет, что тюрьма – лучшее, что их ждет.

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В сегодняшнем видео Зеленский обратился не к украинцам, как обычно, а к странам-партнерам.

"Этот день еще раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь", – сказал президент.

Он напомнил, что результатом сегодняшних ракетных ударов по Виннице стала гибель 23 человек, среди которых трое – дети младше 10 лет. Еще десятки человек – в списке пропавших без вести. Много людей в больнице, среди госпитализированных есть тяжелораненые. При этом во время ракетных ударов в Гааге проходила конференция по российским военным преступлениям.

"Вспомните ли вы хоть какую-то другую террористическую организацию, позволяющую себе такую ​​дерзость? Убивать именно тогда, когда предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения", – спросил Зеленский.

Он призвал партнеров как можно быстрее создать специальный трибунал по российской агрессии, ввести в действие специальный компенсационный механизм, с помощью которого все российские активы во всех странах мира будут конфискованы и направлены на возмещение ущерба жертвам российского террора, ввести ограничения против российского энергетического экспорта, которые не позволят РФ покрывать свои расходы за счет международного сообщества.

В конце Зеленский обратился к россиянам, запускавшим ракеты: "Хочу, чтобы эта команда той посудины, из которой вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает".

  • Сегодня армия РФ ударила ракетами по центру Винницы. Подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии. 
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ракетный удар терроризм винница трибунал
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