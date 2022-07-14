В Виннице задержаны подозреваемые в причастности к ракетному обстрелу – Монастырский

В Виннице задержаны люди по подозрению в причастности к сегодняшнему ракетному обстрелу центра города. С ними проводит следственные действия СБУ. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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Ведущий, не ссылаясь на источник информации, сообщил, что задержаны несколько десятков людей, и спросил у главы МВД, если ли среди них "те, кто работал на врага".

"Пока с ними продолжается работа. Они переданы для проведения соответствующих действий в СБУ", – ответил Монастырский.

Он уточнил, что с Черного моря было запущено четыре ракеты "Калибр". Две из них сбила ПВО в Винницкой области.

На данный момент в результате российского удара есть 117 раненых.

"На эту минуту имеем 23 погибших. Несколько из них умерли уже в больнице. Из них, к сожалению, трое детей", – сообщил глава МВД, добавив, что четверо детей пострадали.

34 человека получили тяжелые ранения. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Монастырский подчеркнул, что все люди, получившие ранения, находились в момент удара на улице: кто-то шел домой, кто-то — по работе. К сожалению, по словам чиновника, люди не отреагировали на сигнал воздушной тревоги, который был за 20 минут до удара.

Также глава МВД сообщил, что вторая ракета упала возле парковки, в результате чего сгорели около 40 автомобилей.

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Вадим Ребрина

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