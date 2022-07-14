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Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 12:19
Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий - Фото
Фото: Нацполіція
дополнено

В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы по состоянию на полдень подтверждена гибель 12 человек. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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По данным спасателей, удар нанесен в 10:50 утра по парковке вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". "Предварительно – 8 человек погибли и 8 травмированы. Сгорело 25 автомобилей. Работают 90 спасателей", – написали в ГСЧС.

По данным замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, среди погибших – маленький ребенок.

Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий

ОБНОВЛЕНО в 12:23. На 12:15 – уже 12 погибших (младенец в том числе) и 25 раненых, пишет ГСЧС.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов дал телефон "горячей линии" для горожан для поиска людей: 67-01-20 или 103.

ОБНОВЛЕНО в 13:00. Нацполиция пишет, что около 90 потерпевших обратились за помощью в больницы, "примерно полсотни из них в тяжелом состоянии".

ОБНОВЛЕНО в 13:15. Спасатели пишут, что пожар на парковке возле Дома быта ликвидирован. Число погибших остается на отметке 12. 14 пострадавших госпитализированы.

Новость будет дополнена, когда появится новая информация.

Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий

Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий

Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий

Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий

Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий

Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий

Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий

Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий

Евгений Пилипенко
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