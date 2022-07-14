Ракетный удар россиян по центру Винницы: известно о 12 погибших. Фото и видео последствий
В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы по состоянию на полдень подтверждена гибель 12 человек. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
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По данным спасателей, удар нанесен в 10:50 утра по парковке вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". "Предварительно – 8 человек погибли и 8 травмированы. Сгорело 25 автомобилей. Работают 90 спасателей", – написали в ГСЧС.
По данным замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, среди погибших – маленький ребенок.
ОБНОВЛЕНО в 12:23. На 12:15 – уже 12 погибших (младенец в том числе) и 25 раненых, пишет ГСЧС.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов дал телефон "горячей линии" для горожан для поиска людей: 67-01-20 или 103.
ОБНОВЛЕНО в 13:00. Нацполиция пишет, что около 90 потерпевших обратились за помощью в больницы, "примерно полсотни из них в тяжелом состоянии".
ОБНОВЛЕНО в 13:15. Спасатели пишут, что пожар на парковке возле Дома быта ликвидирован. Число погибших остается на отметке 12. 14 пострадавших госпитализированы.
Новость будет дополнена, когда появится новая информация.
- Вчера, 13 июля, Россия ударила по Запорожью двумя ракетами.
- 12 июля Россия нанесла массированный удар по Николаеву: попала ракетой по больницам и жилым домам.
- 11 июля Россия нанесла удар по Одесской области — одна из ракет попала в дом.
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