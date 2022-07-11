Россияне нанесли удар по Одесской области — одна из ракет попала в здание

Российские оккупанты ударили четырьмя ракетами по Одесской области, одна из которых попала в здание. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, россияне выпустили четыре ракеты из самолетов из оккупированного Крыма, одна из них попала в здание. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что ракета попала в объект инфраструктуры.

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Дмитрий Гриниченко

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