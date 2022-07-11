Россияне нанесли массированный удар по Харькову — есть погибшие, 28 человек ранены
Российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову, над городом поднимаются клубы дыма. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По предварительным данным, удар нанесли из реактивных систем залпового огня.
Синегубов призвал жителей Харькова и области не выходить на улицы без особой нужны.
Местные паблики сообщают о пожарах и клубах дыма, поднимающихся над городом.
Обновлено в 11:02. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что уже известно о 16 раненных и трех погибших в результате удара.
Обновлено в 11:18. Синегубов заявил, что количество раненных возросло до 28 человек, среди которых 16-летний ребенок.
- Ночью 6 июля россияне уничтожили в Харькове здание вуза ракетным ударом.
- Ночью 10 июля россияне ударили по жилому дому и школе в Харькове.
- Утром 11 июля российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами и попали в шестиэтажный дом.
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