Россияне нанесли массированный удар по Харькову — есть погибшие, 28 человек ранены

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Российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову, над городом поднимаются клубы дыма. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По предварительным данным, удар нанесли из реактивных систем залпового огня.

Синегубов призвал жителей Харькова и области не выходить на улицы без особой нужны.

Местные паблики сообщают о пожарах и клубах дыма, поднимающихся над городом.

Обновлено в 11:02. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что уже известно о 16 раненных и трех погибших в результате удара.

Обновлено в 11:18. Синегубов заявил, что количество раненных возросло до 28 человек, среди которых 16-летний ребенок.

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Дмитрий Гриниченко

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