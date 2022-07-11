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Россияне нанесли массированный удар по Харькову — есть погибшие, 28 человек ранены

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 10:47
Россияне нанесли массированный удар по Харькову — есть погибшие, 28 человек ранены - Фото
Дым над Харьковом после обстрела (Фото: Харьков Live/Telegram)
дополнено обновлено

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову, над городом поднимаются клубы дыма. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По предварительным данным, удар нанесли из реактивных систем залпового огня.

Синегубов призвал жителей Харькова и области не выходить на улицы без особой нужны. 

Местные паблики сообщают о пожарах и клубах дыма, поднимающихся над городом.

Обновлено в 11:02. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что уже известно о 16 раненных и трех погибших в результате удара.  

Обновлено в 11:18. Синегубов заявил, что количество раненных возросло до 28 человек, среди которых 16-летний ребенок. 

Читайте также: Оккупанты снизили интенсивность атак и переключились на обстрелы мирных городов – Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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