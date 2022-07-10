Россия ночью атаковала ракетами школу и жилой дом в Харькове – фото

Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по школе и жилому дому в Харькове. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, первый "прилет" был в 03:30. Частично разрушены второй и третий этажи образовательного учреждения, погибших и пострадавших нет.

Уже через минуту от ракетного удара была разрушена часть жилого дома на шесть квартир. Погибших нет, 62-летний мужчина госпитализирован, он – в состоянии средней тяжести.

В течение суток россияне также обстреливали Изюмский, Богодуховский, Чугуевский и Харьковский районы области. В Изюмской громаде госпитализирован 48-летний мужчина. В Печенегах из-за обстрела горел частный дом – погибла 20-летняя девушка, 42-летняя женщина госпитализирована.

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