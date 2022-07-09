В Харькове сильный взрыв. Россия нанесла ракетный удар по жилому району, считают власти

Около 10:05 утра 9 июля в Харькове раздался сильный взрыв. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, по одному из жилых районов армия России нанесли, предварительно, ракетный удар.

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"На месте работают все службы", – добавил он.

Глава Харьковской ОВА призвал горожан максимально ограничить пребывание на улицах города: "Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах".

Местные жители сообщили LIGA.net, что не слышали в городе сирены перед взрывом.

ОБНОВЛЕНО в 10:55. Синегубов добавил, что по предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения четыре человека.

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Ночью 6 июля россияне уничтожили в Харькове здание вуза ракетным ударом.

7 июля россияне обстреляли Харьков из РСЗО.

ГБР пишет, что у замглавы Харьковского облсовета есть паспорт РФ и доступ к оборонной информации.

Евгений Пилипенко

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