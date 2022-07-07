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ОВА: Россияне обстреляли Харьков. Предварительно – реактивными системами залпового огня

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 18:45
ОВА: Россияне обстреляли Харьков. Предварительно – реактивными системами залпового огня - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синегубов, Facebook)
дополнено

Оккупанты нанесли удары по одному из районов Харькова, предварительно – реактивными системами залпового огня. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По предварительной информации, как сообщил Синегубов, россияне использовали для обстрелов города РСЗО.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, на данный момент от российских обстрелов пострадали три человека, информация обновляется.

Синегубов призвал жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находиться на улицах города, "ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру".

Сейчас на местах попаданий работают спасатели, медики и правоохранители.

В местных пабликах сообщают, что в Харькове после внезапного обстрела начался пожар. Сигналов воздушной тревоги в городе не было.

ДОПОЛНЕНО В 19:50. Число раненых в результате обстрелов выросло до пяти. Предварительно – трое погибших.

Читайте также: В Харькове россияне уничтожили здание вуза ракетным ударом — фото

Оксана Житнюк
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обстрел Харьков раненые РСЗО олег синегубов
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