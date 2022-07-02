Россия сегодня не может осадить Харьков или войти в город — глава ОВА Синегубов
Российские войска на сегодняшний день не способны взять в осаду Харьков или непосредственной войти в город, а поэтому необходимости в массовой эвакуации из областного центра нет. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, ночью 2 июля, россияне нанесли ракетные удары по Индустриальному и Немышлянскому районам Харькова, также противник продолжает обстреливать город из реактивных систем залпового огня.
"У нас на севере и северо-восточном направлении продолжаются активные боевые действия, так же на Изюмском направлении продолжаются боевые действия. Успехов у врага нет, он отступает на ранее занятые позиции, при этом несет значительные потери среди своей живой силы и боевой техники. Наши Вооруженные силы свои позиции держат, и сейчас вопроса о заходе врага непосредственно в город Харьков или осаде его нет, а поэтому необходимости в массовой эвакуации из города нет", — заявил Синегубов.
Одновременно глава ОВА подчеркнул, что находится на улицах Харькова опасно и призвал жителей города быть в укрытиях.
- Силы обороны Украины не потеряли отвоёванной в мае территории под Харьковом. Однако российская артиллерия способна бить по городу из-за границы – и РФ усилила террор против местного населения.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно усилила обстрелы города, начиная с 19 июня.
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