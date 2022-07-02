UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия сегодня не может осадить Харьков или войти в город — глава ОВА Синегубов

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 14:34
Россия сегодня не может осадить Харьков или войти в город — глава ОВА Синегубов - Фото
Олег Синегубов (Фото: скриншот с видео)

Российские войска на сегодняшний день не способны взять в осаду Харьков или непосредственной войти в город, а поэтому необходимости в массовой эвакуации из областного центра нет. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ночью 2 июля, россияне нанесли ракетные удары по Индустриальному и Немышлянскому районам Харькова, также противник продолжает обстреливать город из реактивных систем залпового огня.

"У нас на севере и северо-восточном направлении продолжаются активные боевые действия, так же на Изюмском направлении продолжаются боевые действия. Успехов у врага нет, он отступает на ранее занятые позиции, при этом несет значительные потери среди своей живой силы и боевой техники. Наши Вооруженные силы свои позиции держат, и сейчас вопроса о заходе врага непосредственно в город Харьков или осаде его нет, а поэтому необходимости в массовой эвакуации из города нет", — заявил Синегубов. 

Одновременно глава ОВА подчеркнул, что находится на улицах Харькова опасно и призвал жителей города быть в укрытиях. 

Читайте также: Подоляк про обстрелы Харькова: Россия не может взять город, ее цель — отомстить жителям 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Харьков олег синегубов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 