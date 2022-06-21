Подоляк про обстрелы Харькова: Россия не может взять город, ее цель — отомстить жителям
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что у России нет сил, чтобы захватить Харьков, поэтому она обстреливает город ради мести жителям за сопротивление. Об этом он написал в Telegram.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, Россия давно доказала, что ведет войну против Украины ради "иррациональной мести и из-за желания убить людей за то, что они украинцы".
"У России явно нет сил, чтобы взять Харьков. Но у Москвы и нет такой цели. Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести "русского мира" и "дружбы народов", — написал Подоляк.
Он отметил, что РФ мстит жителям города за то, что они поломали ее планы в 2014 году и в феврале 2022 года, сдерживая агрессию.
- 14 июня британская разведка заявила, что Россия впервые за несколько недель продвинулась на Харьковском направлении.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно усилила обстрелы города, начиная с 19 июня.
Читайте также: Оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков – Зеленский
Комментарии