UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк про обстрелы Харькова: Россия не может взять город, ее цель — отомстить жителям

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 17:22
Подоляк про обстрелы Харькова: Россия не может взять город, ее цель — отомстить жителям - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что у России нет сил, чтобы захватить Харьков, поэтому она обстреливает город ради мести жителям за сопротивление. Об этом он написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Россия давно доказала, что ведет войну против Украины ради "иррациональной мести и из-за желания убить людей за то, что они украинцы". 

"У России явно нет сил, чтобы взять Харьков. Но у Москвы и нет такой цели. Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести "русского мира" и "дружбы народов", — написал Подоляк.

Он отметил, что РФ мстит жителям города за то, что они поломали ее планы в 2014 году и в феврале 2022 года, сдерживая агрессию. 

Читайте также: Оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков – Зеленский 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война Харьков месть михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 