Подоляк про обстрелы Харькова: Россия не может взять город, ее цель — отомстить жителям

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что у России нет сил, чтобы захватить Харьков, поэтому она обстреливает город ради мести жителям за сопротивление. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, Россия давно доказала, что ведет войну против Украины ради "иррациональной мести и из-за желания убить людей за то, что они украинцы".

"У России явно нет сил, чтобы взять Харьков. Но у Москвы и нет такой цели. Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести "русского мира" и "дружбы народов", — написал Подоляк.

Он отметил, что РФ мстит жителям города за то, что они поломали ее планы в 2014 году и в феврале 2022 года, сдерживая агрессию.

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Дмитрий Гриниченко

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