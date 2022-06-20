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"Интенсивность огня резко усилилась". Терехов об обстрелах Харькова

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 16:23
Последствия обстрела Харькова (Фото: EPA)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно усилила обстрелы города, начиная со вчерашнего дня. Об этом он рассказал в эфире единого телемарафона в понедельник.

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"И утром, и только что российские оккупанты нанесли удары по городу Харькову, по инфраструктурным объектам, по жилым районам. Ситуация напряженная. Интенсивность огня сегодня усиливается и усиливается резко. Со вчерашнего вечера, ночь и сегодняшнее утро, день – постоянно идут обстрелы по разным районам", — сказал Терехов.

Он призвал жителей города прятаться в укрытия во время обстрелов.

  • 18 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Харьков снова стал прифронтовым городом. По его словам, Россия собрала до семи БТГр на границе в Белгородской области, которые могут создать городу большие неприятности. "Они не возьмут город, но продвинуться поближе, поставить город под угрозу массированных ударов артиллерией они могут", — сказал Арестович.
  • 14 июня британская разведка заявила, что Россия впервые через несколько недель продвинулась на Харьковском направлении.

Андрей Водяный
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война Харьков игорь терехов
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