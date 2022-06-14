РФ впервые за несколько недель продвинулась на Харьковском направлении – разведка Британии

Армия РФ давит на Северодонецкий "карман" и впервые за несколько недель, вероятно, продвинулась на Харьковском направлении. Россия планирует увеличить расходы на военную сферу. Об этом говорится в отчете британской разведки, который опубликовало Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

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По словам разведчиков, наступление на Северодонецкий "карман" остается основным оперативным усилием России. Они также отметили, что западная группировка войск РФ, вероятно, немного продвинулась на Харьковском направлении – впервые за несколько недель.

Британцы также отметили, что в военно-промышленной комиссии РФ спрогнозировали увеличение расходов России на "оборону" на 600-700 млрд рублей (8,5-10 млрд фунтов стерлингов). Это может приблизить увеличение оборонного бюджета РФ на 20%.

По оценке разведчиков, госфинансирование позволяет медленно мобилизовать военно-промышленную базу РФ под потребности войны с Украиной. Однако отрасль может столкнуться с трудностями из-за санкций и недостатка опыта.

По словам разведчиков, усилия РФ по замене потерянного в Украине оборудование могут подорвать проблемы с производством высококачественной оптики и электроники.

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Марк Сировой

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