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Армия РФ бросила еще две БТГ под Северодонецк, имеет частичный успех у Бахмута – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 07:28
Армия РФ бросила еще две БТГ под Северодонецк, имеет частичный успех у Бахмута – Генштаб - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - ЕРА)

Армия России перебросила еще две батальонно-тактические группы под Северодонецк (одна БТГ – 600-1000 военных), имеет частичный успех под Бахмутом и минирует берег реки Ингулец под Кривым Рогом. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанское направление

На Харьковском направлении враг ведет позиционную оборону и пытается не допустить продвижения украинцев к госгранице, россияне применяли армейскую авиацию и вели обстрелы. На Славянском – враг пытается установить полный контроль над Богородичным и создать условия для наступления на Славянск.

Донбасс

Лиманское – РФ делает перегруппировку для развития наступления в направлениях Лиман-Райгородок и Ямполь-Северск. Северодонецкое – враг усилил группировку за счет переброски в район Кременная-Рубежнкое двух БТГ, при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в Северодонецке, пытается закрепиться в центре города.

Бахмутское – враг обстреливает украинские позиции в районах Бахмута, Видродження, Новолуганского. Имеет частичный успех, закрепляется в Видродженни, продолжает вести штурмовые действия в направлении Видродження-Вершина. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел, усилил применение авиации и артиллерии для сковывания украинских сил.

Армия РФ бросила еще две БТГ под Северодонецк, имеет частичный успех у Бахмута – Генштаб

Юг

На Южнобугском направлении россияне сосредоточили усилия на удержании рубежей, пытаются не допустить контрнаступательных действий украинцев. На Криворожском – РФ провела минирование берега реки Ингулец по рубежу Давыдов Брод-Калиновское.

На Николаевском – в районах Станислав, Томина Балка и Дослидное Херсонской области враг развернул до двух батарей реактивной артиллерии и до одной – ствольной. В Черном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Север

В деятельности армии Беларуси существенных изменений нет. Подразделения 1 танковой армии РФ в Брянской и Курской областях России усилили двумя БТГ воздушно-десантных войск. РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей, провела аэроразведку в районе Середина-Буда Сумской области.

Читайте также: Российская армия готовится отрезать украинские силы в районе Северска и Лисичанска – ISW

Марк Сировой
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генштаб ВСУ ингулец Донбасс войска россии северодонецк бахмут армия рф генштаб ингулец войска россии
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