Российская армия готовится отрезать украинские силы в районе Северска и Лисичанска – ISW

На Донбассе российские войска продолжают подготовку к вероятному наступлению на Северск и район к северо-западу от Лисичанска, чтобы отрезать украинские силы в Луганской области. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 13 июня.

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Известно, что оккупанты обстреляли Маяки, расположенные в пяти километрах к северо-востоку от Северска и перебросили до 80 единиц боевой и артиллерийской техники в Кременную и Старобельск.

В институте отметили, что в подконтрольной РФ террористической организации ЛНР заявили, что российские войска планируют одновременно атаковать Лисичанск и Северск, чтобы не дать ВСУ отступить к Славянску.

В течении двух недель РФ попытается создать условия для прямого нападения на Северск и населенные пункты к северо-западу от Лисичанска, считают аналитики.

Также сообщается, что российским войскам так и не удалось перерезать линии наземных коммуникаций украинских войск в районе Попасной и Бахмута, речь идет, в первую очередь, о трассе Лисичанск – Бахмут.

13 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города – под украинским контролем, все мосты, ведущие в областной центр, разрушены.

По данным британской разведки, сейчас Россия снова контролирует большую часть Северодонецка, но ее войска мало продвинулись в попытках оцепить обширную территорию с севера и юга.

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Дмитрий Гриниченко

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