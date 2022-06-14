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Российская армия готовится отрезать украинские силы в районе Северска и Лисичанска – ISW

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 06:47
Российская армия готовится отрезать украинские силы в районе Северска и Лисичанска – ISW - Фото
Лисичанск (Фото: Сергей Гайдай/Telegram)

На Донбассе российские войска продолжают подготовку к вероятному наступлению на Северск и район к северо-западу от Лисичанска, чтобы отрезать украинские силы в Луганской области. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 13 июня.

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Известно, что оккупанты обстреляли Маяки, расположенные в пяти километрах к северо-востоку от Северска и перебросили до 80 единиц боевой и артиллерийской техники в Кременную и Старобельск. 

В институте отметили, что в подконтрольной РФ террористической организации ЛНР заявили, что российские войска планируют одновременно атаковать Лисичанск и Северск, чтобы не дать ВСУ отступить к Славянску.

В течении двух недель РФ попытается создать условия для прямого нападения на Северск и населенные пункты к северо-западу от Лисичанска, считают аналитики. 

Также сообщается, что российским войскам так и не удалось перерезать линии наземных коммуникаций украинских войск в районе Попасной и Бахмута, речь идет, в первую очередь, о трассе Лисичанск – Бахмут. 

Бои в районе Северодонецка и Лисичанска (Карта: ISW)

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Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс лисичанск Северск
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