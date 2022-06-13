Часть Северодонецка остается под контролем ВСУ. Все мосты вокруг города разрушены – ОВА
13.06.2022, 19:22
Сергей Гайдай (фото: Луганская ОГА)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города – под украинским контролем.
Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены, добавил Гайдай.
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Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны. Оставшиеся горожане выживают в крайне тяжелых условиях.
Глава ОВА уточнил, что даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка, – возобновить коммуникации до зимы не удастся.
Также российская армия продолжает усилено обстреливать Лисичанск.
Эвакуация из Лисичанска продолжается, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.
- 12 июня Сергей Гайдай подтвердил, что на Азоте в Северодонецке находится около 500 мирных жителей.
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