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Часть Северодонецка остается под контролем ВСУ. Все мосты вокруг города разрушены – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 19:22
Часть Северодонецка остается под контролем ВСУ. Все мосты вокруг города разрушены – ОВА - Фото
Сергей Гайдай (фото: Луганская ОГА)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города – под украинским контролем.  

Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены, добавил Гайдай. 

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Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны. Оставшиеся горожане выживают в крайне тяжелых условиях. 

Глава ОВА уточнил, что даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка, – возобновить коммуникации до зимы не удастся. 

Также российская армия продолжает усилено обстреливать Лисичанск. 

Эвакуация из Лисичанска продолжается, гуманитарные грузы завозятся ежедневно. 

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Роман Брыль
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ВСУ северодонецк лисичанск российские оккупанты луганская ова Cергей Гайдай
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