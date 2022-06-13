Часть Северодонецка остается под контролем ВСУ. Все мосты вокруг города разрушены – ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города – под украинским контролем.

Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены, добавил Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны. Оставшиеся горожане выживают в крайне тяжелых условиях.

Глава ОВА уточнил, что даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка, – возобновить коммуникации до зимы не удастся.

Также российская армия продолжает усилено обстреливать Лисичанск.

Эвакуация из Лисичанска продолжается, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.

12 июня Сергей Гайдай подтвердил, что на Азоте в Северодонецке находится около 500 мирных жителей.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.