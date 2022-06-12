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На Азоте в Северодонецке находится около 500 мирных жителей — Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 23:12
На Азоте в Северодонецке находится около 500 мирных жителей — Гайдай - Фото
Северодонецкий Азот (Фото: пресс-служба Group DF)

По состоянию на 12 июня на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей, сообщил в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 — это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", — отметил он.

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По словам Гайдая, на сегодня нет угрозы окружения украинских войск в Луганской области.

СПРАВКА. ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" – украинское предприятие химической промышленности в Северодонецке. Входит в состав химического холдинга Ostchem Holding. Основным направлением работы компании является создание минеральных азотных удобрений. На сегодняшний день работа предприятия остановлена, а химикаты вывезены. Украинские защитники удерживают территорию завода во время обороны Северодонецка.

По данным британской разведки, сейчас Россия снова контролирует большую часть Северодонецка, но ее войска мало продвинулись в попытках оцепить обширную территорию с севера и юга.

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Наталия Софиенко
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азот Сергей Гайдай
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