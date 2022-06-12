На Азоте в Северодонецке находится около 500 мирных жителей — Гайдай
По состоянию на 12 июня на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей, сообщил в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 — это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", — отметил он.
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По словам Гайдая, на сегодня нет угрозы окружения украинских войск в Луганской области.
По данным британской разведки, сейчас Россия снова контролирует большую часть Северодонецка, но ее войска мало продвинулись в попытках оцепить обширную территорию с севера и юга.
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