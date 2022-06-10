Разведка Британии заявляет, что РФ снова контролирует большую часть Северодонецка

Британская разведка заявила, что РФ снова контролирует большую часть Северодонецка, где продолжаются активные боевые действия, однако в попытках окружить ВСУ россияне продвинулись незначительно. Сводка опубликована в Twitter Минобороны Великобритании.

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"Продолжаются бои в районе Северодонецка. Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга", – сказано в сообщении.

Британская разведка также сообщает, что на временно оккупированных Россией территориях доступ к безопасной питьевой воде нестабилен, продолжаются серьезные перебои со связью.

"Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе есть риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи холеры были зарегистрированы с мая", – сообщила британская разведка.

В Минобороны Великобритании напомнили, что Украина пережила крупную эпидемию холеры в 1995 году, и с тех пор были небольшие вспышки, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

"Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию", – предостерегает разведка.

В горсовете Мариуполя считают, что от эпидемии холеры в городе могут умереть десятки тысяч местных жителей.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты безуспешно пытаются установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются.

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Оксана Житнюк

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