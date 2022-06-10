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Штурм и разведка боем: оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 07:37
Штурм и разведка боем: оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Российские оккупанты ведут активные наступательные действия на Бахмутском направлении. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Бахмутском направлении оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Нырково и Николаевки. Там украинские воины нанесли огневое поражение оккупантам, и те с потерями отошли. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестово – получил отпор и отошел.

Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах.

На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы всей линии столкновения, наносит ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не предпринимали, обстреливали из артиллерии районы Григоровки и Серебрянки.

На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются.

На Слобожанском направлении противник силами до 30 батальонных тактических групп ведет боевые действия, оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий ВСУ и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на границу.

На Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия и обстреливал позиции ВСУ из артиллерии, чтобы не допустить наступательных действий украинских войск.

На Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений спецбригады внутренних войск МВД Беларуси.

На Южнобугском направлении подразделения врага ведут оборону, для усиления группировки провели перемещение подразделений. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей, в районе Высокополья устанавливает минные заграждения.

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Оксана Житнюк
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Донбасс северодонецк сводка генштаб
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