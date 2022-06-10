"Город держится, но РФ все рушит". Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке на утро

Украинские военные продолжают сопротивление в Северодонецке и на окраинах, но армия России рушит все на своем пути. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Северодонецк держится, однако россияне уничтожают все на своем пути… Кому мешал Ледовый дворец или цех производства аммиака на "Азоте" – одно из основных подразделений предприятия? Освободили тысячи людей от надежды на работу", – написал он.

В эфире канала Киев он уточнил, что россияне контролируют большую часть города, но полностью его не захватили – бои идут как в промзоне, так и на улицах. Тяжелее всего украинским защитникам – из-за постоянной работы артиллерии, которая часами может расстреливать город.

По словам Гайдая, кроме Северодонецка, боевые действия продолжаются в Горской и Попаснянской громадах.

Он отметил, что россияне пытались штурмовать в районе Ныркового и Николаевки, но защитники Украины ответили огнем – оккупанты отошли с потерями, однако разрушено еще девять домов. Кроме того, штурм армии РФ отбили на северно-западной окраине Тошковки.

Гайдай также добавил, что зафиксированы разрушения 15 домов в Ореховом, шести – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четыре – в Горском. Серьезные разрушения есть в поселке Синецкий на окраине Северодонецка.

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Марк Сировой

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