"Город держится, но РФ все рушит". Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке на утро
Украинские военные продолжают сопротивление в Северодонецке и на окраинах, но армия России рушит все на своем пути. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Северодонецк держится, однако россияне уничтожают все на своем пути… Кому мешал Ледовый дворец или цех производства аммиака на "Азоте" – одно из основных подразделений предприятия? Освободили тысячи людей от надежды на работу", – написал он.
В эфире канала Киев он уточнил, что россияне контролируют большую часть города, но полностью его не захватили – бои идут как в промзоне, так и на улицах. Тяжелее всего украинским защитникам – из-за постоянной работы артиллерии, которая часами может расстреливать город.
По словам Гайдая, кроме Северодонецка, боевые действия продолжаются в Горской и Попаснянской громадах.
Он отметил, что россияне пытались штурмовать в районе Ныркового и Николаевки, но защитники Украины ответили огнем – оккупанты отошли с потерями, однако разрушено еще девять домов. Кроме того, штурм армии РФ отбили на северно-западной окраине Тошковки.
Гайдай также добавил, что зафиксированы разрушения 15 домов в Ореховом, шести – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четыре – в Горском. Серьезные разрушения есть в поселке Синецкий на окраине Северодонецка.
- Вчера Гайдай заявил, что ВСУ зачистят Северодонецк за два-три дня, если Запад быстро даст достаточно оружия.
- Также россияне вчера повредили завод "Азот" и разрушили символ Северодонецка – Ледовый дворец.
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