Армия РФ ищет слабые места в обороне Северодонецка и провалила штурм в пригороде – Генштаб

Армия России безуспешно пытается найти слабые места в обороне Северодонецка и провалила штурм в его пригороде – Тошковке. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Харьковское направление

Враг оборудует позиции, минирует подступы, бьет из артиллерии для сковывания украинских сил и обстрелял гражданскую инфраструктуру в ряде населенных пунктов.

Донбасс

На Славянском направлении РФ бросила усилия на подготовку наступления на Славянск и Бравенково, обстреливала гражданскую инфраструктуру, проводила наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького (боевые действия продолжаются).

На Донецком – враг бил артиллерией и нанес ракетный удар по Краматорску. На Лиманском – не вел активных боевых действий, обстреливал населенные пункты.

На Северодонецком – РФ била по украинским подразделениям из минометов, артиллерии и РСЗО. Обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Приволья, Горского, Устиновки и Катериновки. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские военные нанесли потери россиянам, враг отошел. Армия РФ безуспешно продолжает поиски слабых мест в обороне Северодонецка.

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На Бахмутском – РФ обстреливала украинские силы артиллерией и РСЗО, нанесла ракетно-авиационные удары по нескольким населенным пунктам. Ведет наступление в районе Николаевки, Камышевахи и Роты. После потерь в предыдущих боях враг был вынужден вывести для восстановления подразделения 1 и 100 отдельных мотострелковых бригад 1 армейского корпуса. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях – без активных боевых действий РФ.

Южнобугское направление

Враг применил артиллерию разных калибров в районах Любимовки, Добрянки, Белой Криницы, Широкого, Березнеговатского, Благодатного, Любомировки и Таврийского.

Общие сведения

Армия РФ готовится к форсированию водных преград, ведет воздушную разведку, планирует усилить мотострелковые подразделения ротами на устаревших танках Т-62, дополнительно развернула артиллерийский подразделения и ракетные комплексы "Точка-У".

По имеющейся информации, 15 отдельная мотострелковая бригада 2 общевойсковой армии РФ потеряла 800 военных убитыми и 400 ранеными. В боевых действиях участвовали 1800 оккупантов из этой бригады.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ожидает ожесточенных боев в регионе и заявил: сдавать Северодонецк никто не будет.

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Марк Сировой

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