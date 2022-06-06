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В Мариуполе от эпидемии холеры могут умереть десятки тысяч людей – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 21:20
В Мариуполе от эпидемии холеры могут умереть десятки тысяч людей – горсовет - Фото
Мариуполь (фото: горсовет Мариуполя/Telegram)

В Мариуполе, который был захвачен Россией, существует угроза гибели десятков тысяч людей из-за эпидемии холеры, если не организовать полную эвакуацию населения. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете. 

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В разрушенном оккупантами городе сегодня не работают централизованное водоснабжение и канализация, улицы завалены мусором и нечистотами, в каждом дворе есть стихийные захоронения, а трупы под завалами начали сильнее разлагаться из-за жары.

Также в Мариуполе нет лекарств, больницы были уничтожены бомбежками, море и водоемы постоянно загрязняются трупными водами и нечистотами.

Все эти факторы, по данным горсовета Мариуполя, угрожают эпидемией холеры, которая вызывает смертность в 10% при самых оптимистичных сценариях, а без системного лечения болезнь забирает до 60% жизней. 

Чиновники считают, что спасти Мариуполь может открытие гуманитарных коридоров и международная миссия по полной эвакуации населения. 

Читайте также: В Мариуполе расстреливают волонтеров и чиновников, отказавшихся работать на россиян – мэр 

Дмитрий Гриниченко
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война мариуполь холера эпидемия
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