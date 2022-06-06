В Мариуполе от эпидемии холеры могут умереть десятки тысяч людей – горсовет

В Мариуполе, который был захвачен Россией, существует угроза гибели десятков тысяч людей из-за эпидемии холеры, если не организовать полную эвакуацию населения. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

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В разрушенном оккупантами городе сегодня не работают централизованное водоснабжение и канализация, улицы завалены мусором и нечистотами, в каждом дворе есть стихийные захоронения, а трупы под завалами начали сильнее разлагаться из-за жары.

Также в Мариуполе нет лекарств, больницы были уничтожены бомбежками, море и водоемы постоянно загрязняются трупными водами и нечистотами.

Все эти факторы, по данным горсовета Мариуполя, угрожают эпидемией холеры, которая вызывает смертность в 10% при самых оптимистичных сценариях, а без системного лечения болезнь забирает до 60% жизней.

Чиновники считают, что спасти Мариуполь может открытие гуманитарных коридоров и международная миссия по полной эвакуации населения.

По оценке горсовета Мариуполя, из-за вторжения РФ в городе погибли не меньше 22 000 мирных жителей.

Российские оккупанты сносят дома во временно оккупированном Мариуполе без разбора завалов, в которых могут находиться тела жертв.

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Дмитрий Гриниченко

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