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Мариуполь. Оккупанты сносят дома без разбора завалов и поиска тел – советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 11:51
Мариуполь. Оккупанты сносят дома без разбора завалов и поиска тел – советник мэра - Фото
Снос домов в Мариуполе (скриншот видео Андрющенко Time, Telegram)

Российские оккупанты сносят дома во временно оккупированном Мариуполе без разбора завалов, в которых могут находиться тела жертв российской агрессии. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, россияне приступили к сносу домов без разбора завалов после публикации данных о телах погибших под завалами. Так снесли первые дома 56-60 по проспекту Единства, отмечает Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя считает, что оккупанты уничтожают доказательства, "не тратя время на поиск погибших в поврежденных домах". По его словам, данных о новых телах погибших получить невозможно – после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.

"Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханных оборотов", – подытожил он.

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Марк Сировой
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