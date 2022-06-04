Мариуполь. Оккупанты сносят дома без разбора завалов и поиска тел – советник мэра

Российские оккупанты сносят дома во временно оккупированном Мариуполе без разбора завалов, в которых могут находиться тела жертв российской агрессии. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, россияне приступили к сносу домов без разбора завалов после публикации данных о телах погибших под завалами. Так снесли первые дома 56-60 по проспекту Единства, отмечает Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя считает, что оккупанты уничтожают доказательства, "не тратя время на поиск погибших в поврежденных домах". По его словам, данных о новых телах погибших получить невозможно – после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.

"Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханных оборотов", – подытожил он.

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По оценке горсовета Мариуполя, из-за вторжения РФ в городе погибли не меньше 22 000 мирных жителей.

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Марк Сировой

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