В Мариуполе расстреливают волонтеров и чиновников, отказавшихся работать на россиян, – мэр

Мэр захваченного Россией Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в Мариупольском районе российские оккупанты берут в заложники и расстреливают украинских волонтеров и чиновников. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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По его словам, все жертвы репрессий захватчиков отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационной властью.

Бойченко рассказал, что оккупанты "приговорили к 10-летнему заключению" главу одного из поселков Приазовья, как минимум одного госслужащего расстреляли. В Еленовке в колонии удерживают несколько десятков волонтеров, которые помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты в осажденный город.

Также оккупанты собираются вынести "приговор" украинской судье, есть данные о пытках.

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Дмитрий Гриниченко

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