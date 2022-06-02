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В Мариуполе расстреливают волонтеров и чиновников, отказавшихся работать на россиян, – мэр

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 13:31
В Мариуполе расстреливают волонтеров и чиновников, отказавшихся работать на россиян, – мэр - Фото
Массовые захоронения погибших в Мариуполе. (Фото: скриншот/Telegram.Андрющенко Time)

Мэр захваченного Россией Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в Мариупольском районе российские оккупанты берут в заложники и расстреливают украинских волонтеров и чиновников. Об этом сообщает Мариупольский горсовет. 

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По его словам, все жертвы репрессий захватчиков отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационной властью. 

Бойченко рассказал, что оккупанты "приговорили к 10-летнему заключению" главу одного из поселков Приазовья, как минимум одного госслужащего расстреляли. В Еленовке в колонии удерживают несколько десятков волонтеров, которые помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты в осажденный город. 

Также оккупанты собираются вынести "приговор" украинской судье, есть данные о пытках.

Читайте также: "По всем расчетам, это было почти невозможно" – пилот о вертолетных вылетах на Азовсталь 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс мариуполь вадим бойченко
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