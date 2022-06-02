В Мариуполе расстреливают волонтеров и чиновников, отказавшихся работать на россиян, – мэр
Мэр захваченного Россией Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в Мариупольском районе российские оккупанты берут в заложники и расстреливают украинских волонтеров и чиновников. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
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По его словам, все жертвы репрессий захватчиков отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационной властью.
Бойченко рассказал, что оккупанты "приговорили к 10-летнему заключению" главу одного из поселков Приазовья, как минимум одного госслужащего расстреляли. В Еленовке в колонии удерживают несколько десятков волонтеров, которые помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты в осажденный город.
Также оккупанты собираются вынести "приговор" украинской судье, есть данные о пытках.
- В середине мая Мариуполь полностью захватили после почти трех месяцев блокады. 30 мая оккупанты в Мариуполе начали принимать документы для получения российского паспорта.
- Украинские власти отмечают, что "аннексия города Россией" перешла в активную стадию реализации. Коллаборанты получили распоряжение о срочном обустройстве пунктов для выдачи справок о месте жительства и приема документов для получения российского паспорта.
- По данным мэрии Мариуполя, в городе разрушено 80% жилого фонда.
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