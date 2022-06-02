Готовят аннексию Мариуполя: Кремль пытается ускорить "роспаспортизацию" – Андрющенко

Россияне намерены экстренно создать во временно оккупированном Мариуполе систему раздачи российских паспортов. Об этом написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По информации Андрющенко, так называемое "министерство миграции" террористической организации ДНР получило распоряжение о срочном обустройстве пунктов для выдачи справок о месте жительства и приема документов для получения российского паспорта. Для таких пунктов ищут места в неповрежденных зданиях, к которым можно подключить электричество.

Андрющенко считает, что "внезапный рост активности связан с заявлениями российских политиков об аннексии Донецкой области уже в июле этого года".

30 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты в Мариуполе начали принимать документы для оформления российских паспортов.

Сергей Бережной

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