Россия начала активную фазу аннексии Мариуполя. Принимают документы на паспорта – горсовет
30.05.2022, 19:52
Источник: Андрющенко Time
Оккупанты в Мариуполе начали принимать документы для получения российского паспорта, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Для этого мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую миграционную службу так называемой днр", – написал Андрющенко.
В мэрии отмечают, что теперь аннексия Мариуполя Россией перешла в активную стадию реализации.
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