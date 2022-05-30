Россия начала активную фазу аннексии Мариуполя. Принимают документы на паспорта – горсовет

Оккупанты в Мариуполе начали принимать документы для получения российского паспорта, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Для этого мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую миграционную службу так называемой днр", – написал Андрющенко.

В мэрии отмечают, что теперь аннексия Мариуполя Россией перешла в активную стадию реализации.

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Катерина Амеліна

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