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Россия начала активную фазу аннексии Мариуполя. Принимают документы на паспорта – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 19:52
Россия начала активную фазу аннексии Мариуполя. Принимают документы на паспорта – горсовет - Фото
Источник: Андрющенко Time

Оккупанты в Мариуполе начали принимать документы для получения российского паспорта, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Для этого мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую миграционную службу так называемой днр", – написал Андрющенко.

В мэрии отмечают, что теперь аннексия Мариуполя Россией перешла в активную стадию реализации.

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Катерина Амеліна
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