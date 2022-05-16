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РФ обманом заставляет мариупольцев обвинять украинских военных в уничтожении города

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 17:35
РФ обманом заставляет мариупольцев обвинять украинских военных в уничтожении города - Фото
Фото: Кинащук Анатолий

Россияне готовят подделку "свидетельств свидетелей" о виновниках в уничтожении Мариуполя. Они будут пытаться обвинить в этом украинских военных, предупреждает советник мэра города Петр Андрющенко.

Такие показания оккупанты планируют получить от жителей Мариуполя, которые до сих пор заблокированы в городе.

"Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье – 500 тыс. рублей (ориентировочно $6000), за погибшего члена семьи – 3 млн рублей (ориентировочно $33 000)", – написал Андрющенко.

При регистрации заявления мариупольцы обязаны отметить, что имущество "было уничтожено украинскими военными", а близкие "убиты украинской армией".

Если будут отказываться – никакой "компенсации" не будут выдавать.

"В реальности проведение подобной компенсации невозможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам россия должна потратить не менее $2,5 млрд. Что в текущем состоянии экономики россии невозможно", – отметил Андрющенко.

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