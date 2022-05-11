UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Настоящий концлагерь. Что происходит с мариупольцами, которые не прошли фильтрацию

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 18:54
Настоящий концлагерь. Что происходит с мариупольцами, которые не прошли фильтрацию - Фото
Скриншот с видео

Всех жителей Мариуполя, которые не прошли фильтрацию и кого оккупанты признали "неблагонадежным" в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в бывшее помещение исправительной колонии №52 в с. Еленовка Донецкой области (оккупированная территория с 2014 года) или в известную тюрьму "Изоляция" в Донецке. Об этом со ссылкой на свидетелей сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Еленовку отправляют тех, кто не проходит службу в рядах ВСУ, НГУ или правоохранительных органах. Там удерживают родных военных, бывших работников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, которые просто вызвали подозрение (в том числе из-за наличия патриотических татуировок), рассказал Андрющенко.

По его словам, минимальный срок заключения – 36 суток. "Кстати, именно 36 суток отведено оккупантами на процедуру фильтрации, поэтому это официально не заключение, а фильтрация", – отметил он.

Описание условий содержания цитируем полностью.

"Помещения тюрьмы переполнены. При плановом лимите колонии в 850 человек, по словам свидетелей, на сегодняшний день там содержится не менее 3 000 человек. Преимущественно из Мариуполя и Мариупольского района. Помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь. Вынуждены стоять и сидеть на корточках. В день выдают баклажку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в день. Прогулок на открытом воздухе не предусмотрено. Все это сопровождается продолжительными допросами, пытками, угрозами смертной казни и принуждением к сотрудничеству. Кому повезло, по истечении 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Какие точно, свидетели указать не могут, но допускают что "о сотрудничестве", – пишет Андрющенко.

Также, по его словам, есть информация о массовых случаях исчезновения людей после допросов. Свидетели предполагают, что их переводят в более жесткую тюрьму (возможно в донецкую "Изоляцию").

"Можно утверждать, что это настоящий концентрационный лагерь 21 века, созданный россией в центре Европы", – отмечает советник мэра.

Читайте также: "Настоящее гетто". Появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь фильтрация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 