Настоящий концлагерь. Что происходит с мариупольцами, которые не прошли фильтрацию

Всех жителей Мариуполя, которые не прошли фильтрацию и кого оккупанты признали "неблагонадежным" в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в бывшее помещение исправительной колонии №52 в с. Еленовка Донецкой области (оккупированная территория с 2014 года) или в известную тюрьму "Изоляция" в Донецке. Об этом со ссылкой на свидетелей сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Еленовку отправляют тех, кто не проходит службу в рядах ВСУ, НГУ или правоохранительных органах. Там удерживают родных военных, бывших работников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, которые просто вызвали подозрение (в том числе из-за наличия патриотических татуировок), рассказал Андрющенко.

По его словам, минимальный срок заключения – 36 суток. "Кстати, именно 36 суток отведено оккупантами на процедуру фильтрации, поэтому это официально не заключение, а фильтрация", – отметил он.

Описание условий содержания цитируем полностью.

"Помещения тюрьмы переполнены. При плановом лимите колонии в 850 человек, по словам свидетелей, на сегодняшний день там содержится не менее 3 000 человек. Преимущественно из Мариуполя и Мариупольского района. Помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь. Вынуждены стоять и сидеть на корточках. В день выдают баклажку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в день. Прогулок на открытом воздухе не предусмотрено. Все это сопровождается продолжительными допросами, пытками, угрозами смертной казни и принуждением к сотрудничеству. Кому повезло, по истечении 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Какие точно, свидетели указать не могут, но допускают что "о сотрудничестве", – пишет Андрющенко.

Также, по его словам, есть информация о массовых случаях исчезновения людей после допросов. Свидетели предполагают, что их переводят в более жесткую тюрьму (возможно в донецкую "Изоляцию").

"Можно утверждать, что это настоящий концентрационный лагерь 21 века, созданный россией в центре Европы", – отмечает советник мэра.

Читайте также: "Настоящее гетто". Появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.