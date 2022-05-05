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"Настоящее гетто". Появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 10:30
Российский оккупант в Мариуполе (фото - ЕРА)

Появились первые видео из фильтрационных лагерей, которые российские оккупанты устроили для украинцев из Мариуполя и соседних населенных пунктов. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, фильтрационные лагеря превращаются в настоящее гетто. Почти четыре недели назад в лагеря в селах Безыменное и Казацкое Новоазовского района свезли около 2000 человек, принудительно вывезли всех мужчин из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка.

Формальным поводом было проведение фильтрации, мужчинам не разрешили брать с собой личные вещи, у них отобрали все документы, идентифицирующее личность, добавил Андрющенко.

По его словам, мужчин разместили в помещениях школы и клуба. Четвертую неделю их насильно удерживают и не разрешают покидать территорию школы без конвоя российских военных. Дважды в день их строят, в случае отсутствия кого-либо – оккупанты грозят усиливать пытки или расстреливать других пленников.

Андрющенко добавил, что условия содержания ужасные: люди вынуждены спать на полу в коридорах, их кормят баландой, на тысячи человек – одна раковина с холодной водой, гигиена отсутствует как таковая.

По его словам, в Казацком умер мужчина, которому оккупанты отказались вызвать скорую. В Безыменном выявили первый случай туберкулеза – спортзал школы превратили в изолятор, где без медицинского наблюдения оставили множество людей.

Он отметил, что всех задержанных, в том числе больных и людей с инвалидностью, оккупанты гонят благоустраивать Безыменное и Новоазовск под конвоем военных. Россияне еще не решили, как использовать заложников дальше: как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать. При этом 2 мая им объявили, что на 9 мая их оденут в украинскую форму для "парада пленных".

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По словам Андрющенко, заложникам выдали бумагу о прохождении фильтрации, но и с ней они не могут покинуть лагерь. Были попытки сбежать, но мужчин схватили и избили. Последний раз заложники пытались прорваться к эвакуационным автобусам ООН и Красного Креста, которые видели из окон.

Обратная сторона – жизнь женщин в районах, из которых вывезли мужчин, отметил Андрющенко. По его словам, дома тотально грабят россияне, а женщины не выходят на улицу из-за страха быть изнасилованными.

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Марк Сировой
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