Крепость Мариуполя. Появились новые спутниковые фото и видео с завода Азовсталь
Американская компания Planet Labs PBC сделала новые спутниковые фото завода Азовсталь в Мариуполе, где от превосходящих сил РФ обороняются украинские военные. Фото опубликовало Associated Press.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Снимки Азовстали были сделаны в среду, 4 мая. На них запечатлены повреждения завода в результате постоянных обстрелов армии РФ.
Отмечается, что российские войска возобновили штурм Азовстали 3 мая – после эвакуации с завода десятков гражданских, которые использовали подземелья промзоны как убежища.
CBS News опубликовало еще одно спутниковое фото Азовстали от 4 мая. На нем видно густой черный дым над заводом.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что обстрелы и штурм Азовстали проходят непрерывно. Он опубликовал видео корректировки огня с дрона ночью.
- 4 мая глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории Азовстали.
- Украинские военные записали видео с завода и заявили, что продолжают держать круговую оборону.
Читайте также статью: "Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под натиском РФ: все возможные сценарии
Комментарии