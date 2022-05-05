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Крепость Мариуполя. Появились новые спутниковые фото и видео с завода Азовсталь

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 08:32
Крепость Мариуполя. Появились новые спутниковые фото и видео с завода Азовсталь - Фото
Азовсталь, Мариуполь (фото - Planet Labs PBC via AP)

Американская компания Planet Labs PBC сделала новые спутниковые фото завода Азовсталь в Мариуполе, где от превосходящих сил РФ обороняются украинские военные. Фото опубликовало Associated Press.

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Снимки Азовстали были сделаны в среду, 4 мая. На них запечатлены повреждения завода в результате постоянных обстрелов армии РФ.

Отмечается, что российские войска возобновили штурм Азовстали 3 мая – после эвакуации с завода десятков гражданских, которые использовали подземелья промзоны как убежища.

Крепость Мариуполя. Появились новые спутниковые фото и видео с завода Азовсталь

CBS News опубликовало еще одно спутниковое фото Азовстали от 4 мая. На нем видно густой черный дым над заводом.

Крепость Мариуполя. Появились новые спутниковые фото и видео с завода Азовсталь

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что обстрелы и штурм Азовстали проходят непрерывно. Он опубликовал видео корректировки огня с дрона ночью.

  • 4 мая глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории Азовстали.
  • Украинские военные записали видео с завода и заявили, что продолжают держать круговую оборону.

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Марк Сировой
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