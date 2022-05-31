Российские оккупанты убили в Мариуполе более 22 000 человек. Тела кладут в могилы слоями

Оценка количества убитых российской армией гражданских в Мариуполе может существенно увеличиться. Погибших мариупольцев больше 22 000. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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"Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 000. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасающее положение местного населения в оккупации", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как отмечается, на Старокрымском кладбище в течение месяца появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.

Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 000 мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное.

Еще около 5000 человек были похоронены коммунальными службами до середины марта.

Под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.

29 мая Бойченко предупредил, что летом жителям оккупированного Мариуполя грозят эпидемии инфекционным заболеваний, дизентерии, чумы.

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Наталия Медведева

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