Летом Мариуполю грозят эпидемии инфекционным заболеваний, дизентерии, чумы – мэр

Летом жителям оккупированного Мариуполя грозят эпидемии инфекционным заболеваний, дизентерии, чумы. Об этом заявил в эфире телемарафона мэр Вадим Бойченко.

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Он подчеркнул, что в Мариуполе очень сложная гуманитарная ситуации – нет электричества, почти нет еды, отсутствует питьевая вода.

И у этому добавилась реальная угроза эпидемий, возникшая из-за большого количества стихийных захоронений в городе, неработающей системы канализации и скопления на улицах мусора, который никто не выводит.

Опасность возникновения эпидемий растет из-за приближающегося лета и соответственно – повышения температуры.

"Наши квалифицированные врачи сообщают об опасности, которая может возникнуть этим летом. Вспышки инфекционным заболеваний, дизентерии, чумы и других заболеваний могут произойти этим летом. И эти болезни могут, к сожалению, забрать тысячи наших мариупольцев", – сказал мэр Мариуполя.

Он призвал ООН и Красный Крест объединиться и создать стабильный зеленый коридор для эвакуации горожан.

"В городе, к сожалению, остается в плену больше 100 000 населения, которых не выпускают, потому что город закрыт фильтрационными центрами", – сказал Бойченко.

За три месяца полномасштабной войны РФ против Украины в Мариуполе погибли не менее 22 000 мирных жителей.

26 мая сообщалось, что российские оккупанты отказываются восстанавливать разрушенное ими жилье мариупольцев – горожане должны восстанавливать собственное жилье самостоятельно.

27 мая в Мариуполе на территории бывшего завода нашли около 70 тел погибших.

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Наталия Медведева

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