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"Повсюду запах смерти". За три месяца в Мариуполе погибли не менее 22 000 человек – мэрия

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 13:52
Мариуполь (Фото - Telegram Андрющенко)

За три месяца полномасштабной войны РФ против Украины в Мариуполе погибли не менее 22 000 мирных жителей. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии CNN.

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По словам Андрющенко, такая цифра основана на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с чиновниками, которые оставались в городе. Однако, по мнению Анрющенко, реальная цифра может быть намного больше.

Советник мэра сообщил, что процесс перезахоронения погибших осложняется тем, что российские оккупанты настаивают на том, чтобы изъятые тела были доставлены в морг, и чтобы лица, требующие тела, записали видео и рассказали, что к гибели привели якобы действия украинских военнослужащих.

Андрющенко сказал, что, судя по информации, полученной из его источников, сегодняшний Мариуполь – "город, отброшенный в средневековье".

"В городе абсолютно темно. Единственные огни — это от российских войск и российских патрулей. Повсюду запах смерти и запах огня", – сказал он.

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Оксана Житнюк
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