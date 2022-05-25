"Повсюду запах смерти". За три месяца в Мариуполе погибли не менее 22 000 человек – мэрия

За три месяца полномасштабной войны РФ против Украины в Мариуполе погибли не менее 22 000 мирных жителей. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии CNN.

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По словам Андрющенко, такая цифра основана на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с чиновниками, которые оставались в городе. Однако, по мнению Анрющенко, реальная цифра может быть намного больше.

Советник мэра сообщил, что процесс перезахоронения погибших осложняется тем, что российские оккупанты настаивают на том, чтобы изъятые тела были доставлены в морг, и чтобы лица, требующие тела, записали видео и рассказали, что к гибели привели якобы действия украинских военнослужащих.

Андрющенко сказал, что, судя по информации, полученной из его источников, сегодняшний Мариуполь – "город, отброшенный в средневековье".

"В городе абсолютно темно. Единственные огни — это от российских войск и российских патрулей. Повсюду запах смерти и запах огня", – сказал он.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Мариуполь оказался на грани эпидемической и экологической катастрофы из-за высокой угрозы попадания трупного яда в водопроводную систему.

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Оксана Житнюк

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