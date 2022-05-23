Мэрия Мариуполя поименно назвала коллаборантов из ОПЗЖ
23.05.2022, 11:38
Фото: Telegram / Петр Андрющенко
Мариупольский городской совет поименно назвал девятерых представителей партии ОПЗЖ, которые сотрудничают с оккупационными властями России. "По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над мариупольцами, которые еще остаются в городе", – говорится в заявлении городского совета.
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По данным мэрии Мариуполя, на сторону россиян перешли депутаты:
– Иващенко Константин
– Истратов Вадим
– Хаджинов Дмитрий
– Бурлаков Сергей
– Калачева Виктория
– Агибалов Валерий
– Карпенко Елена
– Хармышев Евгений
– Сотникова Наталья
- 20 марта СНБО приостановил деятельность ряда партий на период действия военного положения, в том числе и ОПЗЖ.
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