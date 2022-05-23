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Мэрия Мариуполя поименно назвала коллаборантов из ОПЗЖ

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 11:38
Мэрия Мариуполя поименно назвала коллаборантов из ОПЗЖ - Фото
Фото: Telegram / Петр Андрющенко

Мариупольский городской совет поименно назвал девятерых представителей партии ОПЗЖ, которые сотрудничают с оккупационными властями России. "По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над мариупольцами, которые еще остаются в городе", – говорится в заявлении городского совета.

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По данным мэрии Мариуполя, на сторону россиян перешли депутаты:

– Иващенко Константин
– Истратов Вадим
– Хаджинов Дмитрий
– Бурлаков Сергей
– Калачева Виктория
– Агибалов Валерий
– Карпенко Елена
– Хармышев Евгений
– Сотникова Наталья

Мэрия Мариуполя поименно назвала коллаборантов из ОПЗЖ
Андрей Водяный
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мариуполь ОПЗЖ
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