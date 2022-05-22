Мариуполь на грани катастрофы: трупный яд может попасть в водопроводную систему – Денисова

Мариуполь оказался на грани эпидемической и экологической катастрофы из-за высокой угрозы попадания трупного яда в водопроводную систему. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Омбудсмен отметила, что в течение почти трех месяцев мариупольцам приходилось хоронить погибших родственников и соседей во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения. При этом могилы преимущественно не очень глубокие – почти на поверхности.

После запуска поврежденных систем водоснабжения вода вылилась на поверхность земли и начала размывать стихийные захоронения, в результате чего возникла высокая угроза попадания трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть у умершего, в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем, сообщила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что фильтрационные системы и насосные станции для перекачки канализационных стоков тоже повреждены оккупантами, поэтому питьевая вода смешивается со стоками канализации и становится непригодной для потребления.

Кроме того, отметила Денисова, россияне превратили Мариуполь в мусоросборник, и часть мусора затоплена водой из поврежденных труб водоснабжения и от дождей, что приводит к росту патогенных бактерий, которые попадают в грунтовые воды, реки и моря. Также из-за разорвавшихся ракет и авиабомб грунты и подземные воды в городе загрязнены химическими веществами и тяжелыми металлами, что приводит к опасному накоплению канцерогенного мусора.

"Это грозит массовым отравлением и эпидемией инфекционных заболеваний для мариупольцев, а последствия для окружающей среды будут проявляться годами не только в Украине, но и за ее пределами", – заявила омбудсмен.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что воды в кранах в Мариуполе нет и горожане вынуждены набирать ее в коммуникационных колодцах, потреблять для питья и приготовления еды техническую воду.

Ранее Мариупольский горсовет заявил об "угрозе полного вымирания" Азовского моря из-за возможного повреждения в результате бомбардировок технического сооружения на заводе Азовсталь.

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Оксана Житнюк

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