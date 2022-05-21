Мэрия Мариуполя призвала не возвращаться в город за вещами: Это дорога в один конец

Российские оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля/блокпосты на грунтовых дорогах вокруг Мариуполя, по которым можно было обойти фильтрационный контроль. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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Также на фильтрационных пунктах пропуска и блокпостах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья коллаборантов и боевиков из ОРДЛО меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев.

"Фактически с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны", – пишет Андрющенко.

Он призвал мариупольцев, которые эвакуировались ранее, ни в коем случае не возвращаться в город.

"Все, кто, доверившись пропаганде и информационному вбросу оккупантов, собирались временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей, не делайте этого. Сейчас должны помнить – это дорога в один конец", – написал советник мэра.

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Вадим Ребрина

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