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"Как в настоящем концлагере". Пара мариупольцев спаслась из фильтрационного лагеря россиян

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 05:55
Мариуполь (Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY)

Супруги из Мариуполя пытались эвакуироваться из осажденного города и попали в фильтрационный лагерь российских оккупантов. Александр и Елена сейчас находятся во Львове. О том, каково им там было и как удалось спастись, сообщает BBC.

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В Мариуполе Александр и Елена, чтобы уехать из города, прошли пешком до пункта эвакуации около трех километров.

Там российские оккупанты отвели их в фильтрационный лагерь – один из центров, которые были созданы за пределами Мариуполя для задержания гражданских лиц перед их эвакуацией.

"Это было похоже на настоящий концлагерь", – говорит 49-летний Александр.

Фильтрационный лагерь находится в бывшей школе в селе Никольское к северо-западу от Мариуполя.

У Александра и Елены сняли отпечатки пальцев, сфотографировали со всех сторон и несколько часов допрашивали российские силовики – по словам Александра, как в тюрьме.

Супруги опасались, что россияне заглянут в их телефоны, поэтому удалили со своих устройств все, что было связано с Украиной, включая фотографии их дочери перед украинским флагом.

Во время допроса российские силовики изучили фотографии, историю телефонных звонков и контактные номера на их телефонах на предмет связи с журналистами или государственными и военными чиновниками.

"Если человека подозревали в том, что он "украинский нацист", его отвозили в Донецк для дальнейшего расследования или убийства, – сказал Александр. – Это было очень опасно. Любое малейшее сомнение, малейшее сопротивление – и тебя могли увести в подвалы на допрос и пытки. Все боялись, что их отвезут в Донецк".

Пока Александр и Елена ждали "фильтрации", какие-то люди предложили им сбежать, минуя лагерь, но супруги побоялись, что это могли быть провокаторы.

В итоге россияне внесли их в список на эвакуацию.

"Вы не представляете, какие ужасные условия были в этом фильтрационном лагере, – рассказала Елена. – Пожилые люди спали в коридорах без матрасов и одеял". 

По ее словам, на тысячи человек был только один туалет и одна раковина. Вскоре начала распространяться дизентерия.

Мыло, средства личной гигиены и туалетная бумага быстро закончились.

После допроса Елене и Александру сказали, что им разрешено уехать на 148-м эвакуационном автобусе. Но прошла неделя, а из лагеря в Украину выехало всего 20 автобусов. 

В то же время было организовано много автобусов на территорию России.

В конце концов Елена и Александр рискнули обратиться за помощью к тем, кто в самом начале предлагал вывезти их тайно.

"У нас не было выбора – либо принудительная депортация в Россию, либо рисковать с этими частниками", – говорит Елена.

Водителю Александра и Елены удалось доставить их из фильтрационного лагеря в оккупированный Бердянск – через "поля, грунтовые дороги, узкие проходы за всеми блокпостами", потому что у них не было необходимых документов для проезда.

В Бердянске Александр и Елена через три дня смогли найти еще одного водителя, который доставил их в Запорожье – по дороге смог обойти 12 российских блокпостов. Там они сели в поезд и добрались до Львова.

Читайте также: Принудительная депортация. Оккупанты отправили мариупольцев за 8000 км от дома – омбудсмен

Наталия Медведева
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мариуполь фильтрационный лагерь
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