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Принудительная депортация. Оккупанты отправили мариупольцев за 8000 км от дома – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 18:11
Принудительная депортация. Оккупанты отправили мариупольцев за 8000 км от дома – омбудсмен - Фото
Депортация украинцев (Фото из Telegram Людмилы Денисовой)

Принудительно депортированных мариупольцев оккупанты отправили в Приморский край РФ, который находится в 8000 километров от Украины. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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"Волонтеры из России сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами", – сообщила Денисова.

Принудительная депортация. Оккупанты отправили мариупольцев за 8000 км от дома – омбудсмен

По словам омбудсмена, россияне устроили "спектакль" для своих пропагандистских СМИ – поезд встречали моряки в парадной форме, спасатели и представители местной администрации.

После верификации мариупольцев на автобусах отправили в пункт временного размещения во Врангеле. Далее, как сообщает омбудсмен, им сделают новые документы на смену украинским и будут искать работу. Также оккупанты обещают в будущем выплатить "подъемные" 10 000 рублей.

Ранее Денисова сообщила, что "эвакуированных" заставляют проходить "фильтрацию", которая длится несколько дней. Перед депортацией в депрессивные регионы РФ украинцев проверяют в четырех фильтрационных лагерях возле Мариуполя. Там они подвергаются многочасовым допросам, оккупанты проверяют их документы, телефоны, личные вещи, фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Россияне тщательно ищут госслужащих, представителей ВСУ, СБУ и полиции.

"По результатам "фильтрации" прошедшим ее выдаются соответствующие бумажки. Судьба граждан, не прошедших "фильтрацию", неизвестна", – сообщила Денисова.

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Оксана Житнюк
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Людмила Денисова мариуполь депортация
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