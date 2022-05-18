UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Есть угроза полного вымирания Азовского моря — горсовет Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 18:25
Есть угроза полного вымирания Азовского моря — горсовет Мариуполя - Фото
Фото: t.me/mariupolrada

Мариупольский горсовет заявил об угрозе полного вымирания Азовского моря из-за возможного повреждения в результате бомбардировок технического сооружения на заводе Азовсталь.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода", – сказано в сообщении.

В горсовете предупреждают, что утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря.

Есть угроза полного вымирания Азовского моря — горсовет Мариуполя

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения "экологической катастрофы мирового уровня".

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь азовское море
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 