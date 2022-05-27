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В Мариуполе на территории бывшего завода нашли около 70 тел погибших

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 11:47
В Мариуполе на территории бывшего завода нашли около 70 тел погибших - Фото
Мариуполь (фото - Telegram, Azov Battalion, март 2022-го)

В Мариуполе при разборе завалов на территории бывшего завода "Октябрь" была найдена братская могила, в ней находится примерно 70 тел погибших. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, людей заперло обломками здания после обстрела.

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"Тела погибших упаковали в пластиковые мешки и вывезли для захоронения в братской могиле в с. Старый Крым. Идентификацию не проводили, местные говорят, что, учитывая состояние тел, особо идентифицировать было нечего", — написал Андрющенко.

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Наталия Софиенко
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завод мариуполь братская могила
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