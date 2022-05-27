В Мариуполе на территории бывшего завода нашли около 70 тел погибших

В Мариуполе при разборе завалов на территории бывшего завода "Октябрь" была найдена братская могила, в ней находится примерно 70 тел погибших. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, людей заперло обломками здания после обстрела.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Тела погибших упаковали в пластиковые мешки и вывезли для захоронения в братской могиле в с. Старый Крым. Идентификацию не проводили, местные говорят, что, учитывая состояние тел, особо идентифицировать было нечего", — написал Андрющенко.

За три месяца полномасштабной войны РФ против Украины в Мариуполе погибли не менее 22 000 мирных жителей.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.