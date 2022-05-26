Советник мэра: Оккупанты предложили мариупольцам самостоятельно восстанавливать свое жилье

Советник законно избранного мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты отказываются восстанавливать разрушенное ими жилье мариупольцев. Об этом он написал со ссылкой на заявление коллаборанта из ОПЗЖ Дмитрия Хаджинова, которого россияне назначили заместителем главы оккупационной администрации города.

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"Коллаборант – заместитель псевдомэра Мариуполя Хаджинов сообщил, что мариупольцы будут восстанавливать собственное жилье самостоятельно. Помощь россии будет, но исключительно по детским садам, школам и помещениям администрации. Всем остальным – только стройматериалы", – написал Андрющенко.

Также источники советника мэра говорят о намерении России построить несколько многоквартирных зданий для нужд военного оккупационного корпуса и начать "восстановление исторических зданий".

Во что оккупанты превратили Мариуполь можно увидеть на этом видео.

По данным мэрии Мариуполя, в городе разрушено 80% жилого фонда.

Вадим Ребрина

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