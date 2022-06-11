Россия распространяет фейки о блокировании Азота, наши уничтожают россиян – Гайдай
Российская пропаганда распространяет фейки о якобы блокировке завода "Азот" в Северодонецке, который удерживают ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, российские пропагандисты распространяют лживую информацию о том, что армия РФ заблокировала завод "Азот" в Северодонецке, который удерживают украинские защитники. Гайдай назвал подобные публикации "больной фантазией".
"Наши держат промзону Северодонецка и уничтожают росармию в городе. Верьте только официальной информации", — сказал Гайдай.
По данным британской разведки, сейчас Россия снова контролирует большую часть Северодонецка, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга.
- Вчера Гайдай заявил, что армии РФ поставили новый дедлайн по захвату Северодонецка – 22 июня.
- Также глава Луганской ОВА сообщил, что украинские силы накрыли артиллерией совещание оккупантов в ДК Северодонецка.
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