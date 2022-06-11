Россия распространяет фейки о блокировании Азота, наши уничтожают россиян – Гайдай

Российская пропаганда распространяет фейки о якобы блокировке завода "Азот" в Северодонецке, который удерживают ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, российские пропагандисты распространяют лживую информацию о том, что армия РФ заблокировала завод "Азот" в Северодонецке, который удерживают украинские защитники. Гайдай назвал подобные публикации "больной фантазией".

"Наши держат промзону Северодонецка и уничтожают росармию в городе. Верьте только официальной информации", — сказал Гайдай.

СПРАВКА. ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" — украинское предприятие химической промышленности в Северодонецке. Входит в состав химического холдинга "Ostchem Holding". Основным направлением работы предприятия является производство минеральных азотных удобрений. На сегодняшний день работа предприятия остановлена, а химикаты вывезены. Украинские защитники удерживают территорию завода при обороне Северодонецка.

По данным британской разведки, сейчас Россия снова контролирует большую часть Северодонецка, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга.

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Дмитрий Гриниченко

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