В Северодонецке спецназ ВСУ "в ноль уделал" разведгруппу полка Ахмат – Арестович
10 июня в Северодонецке украинский спецназ уничтожил разведгруппу полка Ахмат. Об сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин live.
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"Есть такой полк Ахмат, знаешь, да? Вот разведгруппу этого полка наш спецназ в Северодонецке в ноль уделал сегодня", – рассказал Арестович.
Советник главы ОП добавил, что в тылу врага активизировали свою деятельность украинские партизаны.
"Сегодня в Херсонской области взорвали уазик с российским полковником и еще тремя военнослужащими", – сообщил Арестович.
Он также рассказал об уничтожении российского РСЗО БМ-21 Град.
"Недавно один хитрый Урал решил пострелять по Очакову (российский БМ-21 Град) и выехал гордо на позицию, но не доехал. Что-то с ним произошло", – сказал Арестович.
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