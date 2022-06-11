В Северодонецке спецназ ВСУ "в ноль уделал" разведгруппу полка Ахмат – Арестович

10 июня в Северодонецке украинский спецназ уничтожил разведгруппу полка Ахмат. Об сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин live.

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"Есть такой полк Ахмат, знаешь, да? Вот разведгруппу этого полка наш спецназ в Северодонецке в ноль уделал сегодня", – рассказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что в тылу врага активизировали свою деятельность украинские партизаны.

"Сегодня в Херсонской области взорвали уазик с российским полковником и еще тремя военнослужащими", – сообщил Арестович.

Он также рассказал об уничтожении российского РСЗО БМ-21 Град.

"Недавно один хитрый Урал решил пострелять по Очакову (российский БМ-21 Град) и выехал гордо на позицию, но не доехал. Что-то с ним произошло", – сказал Арестович.

СПРАВКА. Специальный отряд быстрого реагирования Ахмат, СОБР Ахмат – спецподразделение в составе войск росгвардии, дислоцируется в Чечне. Спецотряд назван в честь первого президента Чечни в составе России – Ахмата Кадырова.

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Наталия Медведева

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