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Украинские разведчики уничтожили группу российских десантников под Херсоном – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 01:52
Украинские разведчики уничтожили группу российских десантников под Херсоном – ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

10 июня разведчики Вооруженных Сил Украины зашли на временно оккупированную часть Херсонской области и уничтожили группу российских десантников. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, группа украинских разведчиков изучала маршрут продвижения ВСУ в глубь оккупированной Херсонской области и уничтожила группу российских десантников, а также захватила вражеской оружие и средства связи.

Кроме того в Херсонской области вертолеты Ми-8 ВСУ нанесли удар по скоплению противника, а в Николаевской области самолеты Су-27 ударили по складу боеприпасов и скоплению вражеской техники.

В целом за сутки ВСУ нанесли такие потери российским оккупантам:

- 39 россиян, 

- танк Т-62;

- четыре бронированных автомобиля;

- три грузовых автомобиля;

- автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск -2";

- две гаубицы "Мста-Б". 

Уничтожен полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.

Читайте также: Минус 600 военных и два генерала России. Арестович рассказал об артударах ВСУ за два дня

Наталия Медведева
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