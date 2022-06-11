Украинские разведчики уничтожили группу российских десантников под Херсоном – ВСУ
10 июня разведчики Вооруженных Сил Украины зашли на временно оккупированную часть Херсонской области и уничтожили группу российских десантников. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, группа украинских разведчиков изучала маршрут продвижения ВСУ в глубь оккупированной Херсонской области и уничтожила группу российских десантников, а также захватила вражеской оружие и средства связи.
Кроме того в Херсонской области вертолеты Ми-8 ВСУ нанесли удар по скоплению противника, а в Николаевской области самолеты Су-27 ударили по складу боеприпасов и скоплению вражеской техники.
В целом за сутки ВСУ нанесли такие потери российским оккупантам:
- 39 россиян,
- танк Т-62;
- четыре бронированных автомобиля;
- три грузовых автомобиля;
- автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск -2";
- две гаубицы "Мста-Б".
Уничтожен полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.
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