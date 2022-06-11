Украинские разведчики уничтожили группу российских десантников под Херсоном – ВСУ

10 июня разведчики Вооруженных Сил Украины зашли на временно оккупированную часть Херсонской области и уничтожили группу российских десантников. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, группа украинских разведчиков изучала маршрут продвижения ВСУ в глубь оккупированной Херсонской области и уничтожила группу российских десантников, а также захватила вражеской оружие и средства связи.

Кроме того в Херсонской области вертолеты Ми-8 ВСУ нанесли удар по скоплению противника, а в Николаевской области самолеты Су-27 ударили по складу боеприпасов и скоплению вражеской техники.

В целом за сутки ВСУ нанесли такие потери российским оккупантам:

- 39 россиян,

- танк Т-62;

- четыре бронированных автомобиля;

- три грузовых автомобиля;

- автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск -2";

- две гаубицы "Мста-Б".

Уничтожен полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.

Читайте также: Минус 600 военных и два генерала России. Арестович рассказал об артударах ВСУ за два дня

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.