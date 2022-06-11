Минус 600 военных и два генерала России. Арестович рассказал об артударах ВСУ за два дня

За двое суток, 9 и 10 июня, украинская артиллерия нанесла несколько результативных ударов по позициям российских оккупантов. В целом, уничтожено около 600 военных и два генерала РФ. Об сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин live.

"У нас два дня артиллерии. Давайте перечислим. Это любопытно", – сказал Арестович и назвал места артударов ВСУ.

- Стаханов (после декоммунизации – Кадиевка), в котором находилась база ЧВК Вагнера и Росгвардии – десятки убитых и раненых.

По словам Арестовича, слухи о том, что мог пострадать владелец ЧВК Вагнера, "повар Путина" Евгений Пригожин, скорее всего не соответствуют действительности. "Я так не думаю", – ответил он на соответствующий вопрос Фейгина.

- Старая Збурьевка, Херсонская область – десятки убитых и раненых.

"В том числе там находились и два генерала – один армейский, один феэсбэшный. Причем феэсбешный – тот, который отвечал за организацию референдума в Херсонской области", – добавил советник главы ОП, их фамилии пока уточняют.

- Васищево, Харьковская область – десятки убитых и раненых.

"Горело до позднего вечера. Возможно, даже сейчас горит", – сказал Арестович.

- Дмитровка, Херсонская область.

"Попадание в склад боеприпасов. Детонация несколько часов подряд", – сказал Арестович.

- Чаривне, Херсонская область.

"Попадание в склад боеприпасов. Детонировало несколько часов назад", – сказал Арестович.

- Чкалово, Херсонская область. По словам советника главы ОП, первое подтвержденное наличие арабских наемников, сирийских.

"Больше двухсот убитых, по самым нижним оценкам. Экспресс-тур в Украину оказался...", – сказал Арестович.

- Бериславский район, Херсонская область – склады боеприпасов и ГСМ, детонация длилась несколько часов.

Советник главы ОП добавил, что озвучил только половину из того, что произошло за 10 июня, потому что данные из Запорожской области и с направления Изюм-Попасная еще подходят.

Он отметил, что такие результаты артиллеристов ВСУ стали возможны потому, что накопилось достаточное количество западной артиллерии калибра 155 мм.

По словам Арестовича, в результате этих артударов Россия потеряла не менее 600 своих военных.

Читайте также: Оккупанты готовят наступление на Славянск. В Северодонецке продолжаются бои – Генштаб

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.