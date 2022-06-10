Оккупанты готовят наступление на Славянск. В Северодонецке продолжаются бои – Генштаб

На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом и создания условий для блокирования наших подразделений. Бои продолжаются.

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На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

На Новопавловском направлении противник усилил группировку своих войск.

На Лиманском направлении враг активных боевых действий не вел. Продолжает закрепляться в районе Святогорска и наступать в направлении Лиман–Славянск.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону. Совершенствует фортификации второго и третьего рубежей обороны.

В акваториях Черного и Азовского морей враг сосредотачивает основные усилия на блокировке гражданского судоходства. В акватории Черного моря в готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Противнику все труднее пополнять подразделения, понесшие потери в результате ведения войны на территории Украины. Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы. Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец".

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Роман Брыль

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