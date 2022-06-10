ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Кадиевке: выжил всего один оккупант – Гайдай

Украинские военнослужащие ударили по базе "вагнеровцев" на оккупированной территории Луганской области, в результате чего выжил всего один российский оккупант. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Вчера сделали наши военнослужащие мощный удар в Стаханове (после декоммунизации – Кадиевка) по центру, где находились "вагнеровцы". По нашим данным, только один выжил. Все остальные погибли там под завалами", – сообщил Гайдай.

Он уточнил, что база "вагнеровцев" была размещена на стадионе.

Вчера оккупанты снарядами уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты безуспешно пытаются установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются.

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Оксана Житнюк

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