UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Кадиевке: выжил всего один оккупант – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 08:47
ВСУ уничтожили базу
Скриншот из видео

Украинские военнослужащие ударили по базе "вагнеровцев" на оккупированной территории Луганской области, в результате чего выжил всего один российский оккупант. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вчера сделали наши военнослужащие мощный удар в Стаханове (после декоммунизации – Кадиевка) по центру, где находились "вагнеровцы". По нашим данным, только один выжил. Все остальные погибли там под завалами", – сообщил Гайдай.

Он уточнил, что база "вагнеровцев" была размещена на стадионе.

  • Вчера оккупанты снарядами уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.
  • В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты безуспешно пытаются установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются.

Читайте также: "Город держится, но РФ все рушит". Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке на утро

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
стадион Вагнер чвк Кадиевка Сергей Гайдай
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 