ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Кадиевке: выжил всего один оккупант – Гайдай
10.06.2022, 08:47
Скриншот из видео
Украинские военнослужащие ударили по базе "вагнеровцев" на оккупированной территории Луганской области, в результате чего выжил всего один российский оккупант. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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"Вчера сделали наши военнослужащие мощный удар в Стаханове (после декоммунизации – Кадиевка) по центру, где находились "вагнеровцы". По нашим данным, только один выжил. Все остальные погибли там под завалами", – сообщил Гайдай.
Он уточнил, что база "вагнеровцев" была размещена на стадионе.
- Вчера оккупанты снарядами уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.
- В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты безуспешно пытаются установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются.
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