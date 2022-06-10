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Гайдай рассказал о новом дедлайне россиян по захвату Северодонецка и "примитивной тактике"

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 10:49
Гайдай рассказал о новом дедлайне россиян по захвату Северодонецка и
Сергей Гайдай (скриншот)

У россиян новый дедлайн по захвату Северодонецка, и при попытках оккупировать город они применяют примитивную тактику: обстреливают из артиллерии, после чего одна или две роты войск РФ идут на штурм, пока не "закончатся". Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Не успевают: оккупанты в третий раз изменили дату "захвата" Северодонецка... Следующая дата позора рашистов – 22 июня", – заявил Гайдай.

По его словам, оккупанты сейчас обстреливают полностью всю подконтрольную Украине территорию Луганской области, а непосредственно в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои.

"Сегодня, кстати, 10 июня, и это была как раз одна из сакральных дат для россиян, чтобы полностью оккупировать Северодонецк… Вторая задача, которую они с успехом провалили, – контролировать трассу Лисичанск – Бахмут", – сказал глава ОВА, отметив, что проезд по трассе опасен и она простреливается, но все же не контролируется войсками РФ.

Гайдай также подтвердил, что уличные бои – это "слабое место" оккупантов. Он напомнил, что россияне уже "отчитывались" о якобы полном захвате Северодонецка, но это не соответствует действительности, и в городе продолжаются уличные бои.

"Они говорят, что захватили город – это неправда, потому что для этого нужно пройти и промку (промзону. – Ред.), а до промки некоторые улицы контролируют наши защитники. Тактика у россиян очень примитивная: они часами обстреливают артиллерией определенный участок города, а потом бросают туда роту или две на штурм. Рота заканчивается – кто-то гибнет, кто-то отходит, кто-то ранен – и опять начинаются обстрелы. И так просто постоянно", – рассказал Гайдай.

  • 5 июня Гайдай говорил, что российские оккупанты якобы получили от своего руководства два задания: до 10 июня оккупировать Северодонецк и взять контроль над "дорогой жизни". 
  • По данным британской разведки, сейчас Россия снова контролирует большую часть Северодонецка, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга.

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Оксана Житнюк
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северодонецк Сергей Гайдай дедлайн
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